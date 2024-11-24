МИД РФ не исключает новую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Избранный президент США Дональд Трамп, возможно, снова встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое мнение в интервью ТАСС высказал Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел РФ.

Так он ответил на вопрос о возможном возобновлении дипломатических отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее, напомнил Руденко, главы государств встречались в 2018-2019 годах.

Проведение переговоров между США и КНДР по большей части зависят от позиции последней, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную боевую готовность к войне.

Он отметил «угрожающую природу военной конфронтации со стороны таких враждебных сил, как США и марионеточная Республика Корея», которые создали напряженную ситуацию на Корейском полуострове.