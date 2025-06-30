МИД РФ объявил об ограничениях для европейских СМИ

В ответ на санкции Европейского союза (ЕС) против российских средств массовой информации Россия введет ограничения на доступ к 15 европейским онлайн-платформам. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Согласно заявлению МИД, данное решение является ответом на введенные ЕС ограничения в отношении восьми российских изданий и информационных каналов. Эти ограничения были частью 16-го пакета санкций, одобренного Советом ЕС в феврале 2025 года. В связи с этим российская сторона решила ограничить доступ с территории РФ к веб-ресурсам 15 СМИ стран-членов ЕС, которые, по мнению Москвы, распространяют недостоверную информацию.

В министерстве подчеркнули, что страны ЕС были заблаговременно уведомлены о неизбежности ответных шагов в случае, если политически мотивированные ограничения в отношении российских журналистов и изданий будут продолжены. Ведомство считает, что ответственность за обострение ситуации лежит на руководстве Евросоюза, которое одобряет и поддерживает подобные меры.

Также было отмечено, что Россия готова пересмотреть принятое решение, если Европейский союз отменит введенные ранее санкции против российских средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что ЕС отложил принятие новых санкций против России.