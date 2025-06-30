Стало известно о сроках утверждения новых санкций против России

Новые санкции против России в Европейском союзе (ЕС) могут утвердить уже при председательстве Дании. Об этом стало известно газете Politico.

Сейчас председателем ЕС является Франция. С 1 июля ее сменит Дания.

Страны Евросоюза планируют принять 18-й по счету пакет ограничительных мер, направленных на усиление давления на Россию, однако на пути к его утверждению возникают трудности, связанные с позицией отдельных стран-членов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что его страна не будет голосовать за новый пакет санкций против РФ, пока не получит гарантии от ЕС по ключевым вопросам, касающимся энергетики. Среди требований он выделил защиту интересов словацких компаний, которые заключили контракты с российскими предприятиями.

Братислава требует обеспечить гарантии невзыскания штрафов и санкций за нарушение контрактных обязательств, а также возмещения транзитных сборов за поставки российского газа.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что США по запросу Будапешта частично отменили санкции против России.