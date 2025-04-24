МИД РФ опубликовал предупреждение для россиян, собравшихся посетить Молдавию

Ведомство акцентировало внимание на рисках дискриминации, с которыми могут столкнуться россияне при пересечении границы.

В заявлении МИД отмечается, что молдавские власти продолжают проводить дискриминационную политику в отношении россиян, которая проявляется в различных формах ограничения их прав. Особое беспокойство вызывает процедура досмотра в аэропорту Кишинева, где российские граждане часто подвергаются усиленной проверке.

Дипломатическое ведомство рассказало, что процедуры досмотра могут затягиваться на несколько часов, из-за чего граждане РФ остаются без доступа к еде, воде и связи с внешним миром.

Вместе с тем, отметили в МИД, случаи отказа во въезде россиянам по выдуманным предлогам или без объяснения причин становятся все более распространенными.

Кроме того, консульская поддержка для россиян, находящихся в Молдавии, также ограничена. Сотрудники посольства России в Кишиневе сталкиваются с многочисленными трудностями, включая отказ молдавских властей допустить их к гражданам России.

В связи с вышеизложенным МИД России настоятельно рекомендует гражданам учитывать эти риски при планировании поездок в Молдавию и быть готовыми к возможным трудностям, с которыми они могут столкнуться. Министерство подчеркнуло, что безопасность и контакт с консульскими службами должны стать приоритетом для путешественников.

Ранее сообщалось, что ООН признала факт дискриминации русскоязычного населения на Украине.