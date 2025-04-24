Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал дискриминацию русскоязычного населения на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на выводы членов комитета и содокладчика Ибраимы Гиссе.

В своем отчете эксперты подчеркнули, что закон Украины «О национальных меньшинствах», принятый в 2022 году, ставит русскоговорящих граждан, носителей армянского языка, а также цыган в невыгодное положение по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза (ЕС).

Гиссе отметил положительные аспекты законодательных реформ на Украине, однако указал на то, что в них сохраняются дискриминационные положения.

С момента государственного переворота в 2014 году украинские власти начали активную борьбу с русским и советским наследием. В частности, был принят закон об исключительном использовании украинского языка как государственного.

Так, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принял Верховной радой Украины в 2019 году. Он подразумевает обязательное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины одобрил законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточил ограничения на использование русского языка в ряде областей. В то же время он предлагает определенные послабления для других языков меньшинств.

Ранее сообщалось, что во Львове начался демонтаж памятников на могилах советских воинов.