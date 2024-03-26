МИД РФ ответило США на «доказательства» о непричастности Киева к теракту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Америки о том, что Украина якобы не причастна к произошедшему теракту в Подмосковье.

Страшная трагедия в «Крокус Сити Холле» могла быть устроена спецслужбами Запада, Украиной или же террористическими группировками. Пока СК России рассматривает разные версии по делу.

В США оперативно отреагировали на подозрения. Там поспешили оправдаться и уточнить, что Киев не причем. При этом там завершили заявление фразой «Не было, и точка», на чем и сделала акцент Мария Захарова.

«"Не было, и точка" — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли-лайкли"», — заявила Захарова.

Украина считает, что теракт случился по вине самой России. В Белом доме не спешат с выводами, но подозревают ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако правду сможет установить только следствие.

Ранее сообщалось, что назначены десятки экспертиз и проведены более 200 досмотров по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».