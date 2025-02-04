Для начала переговоров между Россией и Украиной необходимо решить ряд юридических вопросов, сообщил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Первый вопрос, требующий решения, — это легитимность Владимира Зеленского, который на данный момент не имеет права подписывать документы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, второй — его указ о запрете проведения переговоров с РФ, пояснил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию будут вестись на основе стамбульского соглашения 2022 года, которое предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет на размещение иностранных войск и баз.

Ранее сообщалось о том, что на Украине призвали не верить Зеленскому.