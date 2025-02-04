Президент Украины Владимир Зеленский говорит то, чего от него ждут украинцы. Такое заявление в эфире YouTube-канала Politeka сделал украинский политолог Руслан Бортник.

Большинство граждан Украины (около 70%), отметил эксперт, хотят завершения войны. Зеленский вынужден учитывать настроения общества, чтобы поддерживать свой рейтинг. Однако это еще не означает, что глава киевского режима готов идти на компромисс, и в США это отлично понимают.

Москва неоднократно заявляла о готовности к проведению переговоров, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Напомним, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с руководством РФ.

Ранее сообщалось о том, что Медведев назвал Зеленского «голубым воришкой» за кражу полученных от США средств.