Россия отвергла переговоры с Японией по заключению мира
В МИД и Кремле исключили переговоры с Японией по мирному договору
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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС, исключил переговоры Москвы и Токио по заключению мирного договора.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Япония поддерживает все недружественные меры против России, а следовательно, Токио не готов идти по мирному пути решения общих вопросов. Подтвердили эти слова также в МИД России. По словам Андрея Руденко, пока японские власти не сменят политику и настрой к РФ, никаких переговоров вести не будут.
«Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — заявил дипломат.
Напомним, что в МИД Японии недавно выразили согласие на мирные переговоры с РФ, несмотря на непростые отношения стран. Стороны десятилетиями обсуждают итоги ВОВ и права на южную часть Курил.
Ранее сообщалось, что США и Иран намерены провести переговоры.