Россия отвергла переговоры с Японией по заключению мира

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Япония поддерживает все недружественные меры против России, а следовательно, Токио не готов идти по мирному пути решения общих вопросов. Подтвердили эти слова также в МИД России. По словам Андрея Руденко, пока японские власти не сменят политику и настрой к РФ, никаких переговоров вести не будут.

«Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — заявил дипломат.

Напомним, что в МИД Японии недавно выразили согласие на мирные переговоры с РФ, несмотря на непростые отношения стран. Стороны десятилетиями обсуждают итоги ВОВ и права на южную часть Курил.

Ранее сообщалось, что США и Иран намерены провести переговоры.