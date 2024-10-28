Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии

Захарова об угрозах США в адрес Грузии: следующая станция неоколониализм

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала угрозы, высказанные Госдепом США в адрес Грузии в связи с политикой руководства республики.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм», — написала Захарова.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США предупредили Грузию о возможности «дальнейших последствиях», если Тбилиси не изменит свой текущий курс.