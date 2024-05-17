МИД РФ пригрозил США скорым понижением дипотношений

Руководство Российской Федерации допускает в ближайшей перспективе понижение уровня дипломатических отношений с США, заявил в беседе с ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, Москва ранее и по собственной доброй воле никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях со всеми странами-членами НАТО, но при определённых сценариях может сделать по отношению к Вашингтону неприятное для американской стороны исключение.

«Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Пентагон отказался направлять военных инструкторов США на Украину.