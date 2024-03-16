МИД РФ пригрозил выслать из страны британского консула за слова об «украинском» Крыме и Донбассе

Генеральный генконсул в Екатеринбурге Амир Котеча опубликовал пост, где назвал Крымский полуостров и Донбасс территориями Украины. В Министерстве иностранных дел России дипломату доходчиво объяснили, насколько он не прав.

В личных соцсетях Котеча задался неожиданным вопросом: «Если Крым и Донецк — это Украина, то почему там идут выборы?». Эта публикация вызвала массу недоумения со стороны россиян, в том числе и жителей указанных территорий РФ.

Информация о словах консула дошли и до МИД страны. Мария Захарова в очередной раз напомнила, что подобные выражения про «украинский» Крым и другие российские территории имеют последствия.

«МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся», — говорится в сообщении Захаровой на канале «Соловьев».

Отметим, что сам Амир Котеча находится на посту генконсула в Екатеринбурге лишь с начала 2023 года. Он заменил Ричарда Дьюэлла.

Напомним, что Крым присоединился к России после проведения референдума. Большинство жителей полуострова выразили желание оказаться в составе РФ. Аналогично получилось с другими территориями на Донбассе, которая Россия защищает по сей день.

Ранее сообщалось, что Захарова пригрозила послам Великобритании за фейки о выборах президента РФ.