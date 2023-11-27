МИД РФ призывает к прекращению израильских ударов по аэропорту Дамаска

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, осуждающим серию израильских ударов по аэропорту Дамаска, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Об этом пишет РИА Новости. В заявлении, сделанном сегодня, 27 ноября, российский МИД выразил требование прекратить эти «безответственные действия, подвергающие опасности жизни невинных людей».

Россия выражает глубокое беспокойство по поводу ударов по Сирии и призывает все стороны к сдержанности. В российском дипломатическом ведомстве не раз подчеркивали, что диалог и мирные переговоры являются ключевыми элементами решения конфликта в ближневосточном регионе.