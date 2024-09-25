Военкор RT Саргон Хадая заявил об истощении противника, а также страшной картине в курском приграничье. Увидеть можно не только брошенную и подбитую технику, но и массовую гибель ВСУшников и иностранных наемников.

ВСУ несут серьезные потери. Многие сдаются в плен, бросают оружие. Однако многим и не повезло: их командиры отправляли прямиком на смерть.

«Помимо трупов иностранных наемников, здесь повсюду лежат трупы украинских солдат, отправленных на фронт на российскую территорию. Времени для их захоронения сейчас нет, так как наступление продолжается», — говорит Хадая.

Подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота продолжают выполнение боевых задач. Противника успешно выдавливают из Курской области.

С начала августа, когда ВСУ вторглись в российский регион, противник потерял не меньше 16 700 военнослужащих. Такие данные следуют из публикаций МО России.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Белгородскую область. Гладков раскрыл последствия.