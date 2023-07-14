В МИД рассказали, чем ответит Россия на размещение дополнительного контингента НАТО у своих границ

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали звучащие со стороны некоторых стран НАТО призывы увеличить американский воинский контингент в Европе.

Особенно в этом плане отличились в Литве. Президент этой прибалтийской страны Гитанас Неуседа потребовал от руководства альянса снять мораторий на увеличение численности баз НАТО у российских границ. Как напомнил замглавы МИД России Александр Грушко, Российская Федерация обладает полным спектром вооружений, обеспечивающим полную безопасность страны.

«Мы обладаем всем спектром вооружений, которые обеспечат нашу безопасность», — заявил дипломат в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Представитель МИД РФ подчеркнул, в ответ на возможное усиление присутствия НАТО в Прибалтике, Россия предпримет соответствующие меры военно-технического характера.

«Это будет асимметричный ответ», — добавил Грушко.

Ранее замглавы МИД Грушко назвал последствия для Европы от саммита НАТО.