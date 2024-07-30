МИД РФ: удары Израиля по Ливану грубо нарушают международное право

Министерство иностранных дел России отреагировало на авиаудары Израиля по столице Ливана, Бейруту. Комментарий из ведомства передает ТАСС.

В российском МИД не поддерживают Израиль и его агрессию. В ведомстве официально заявили, что атака идет вразрез с существующими международными нормами.

«Это (удары Израиля по Ливану - прим. ТАСС) является грубым нарушением международного права», —отметили в дипведомстве.

В Израиле объяснили удары по Ливану уничтожением конкретной цели: одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлах». Это стало ответом на обстрел Мадждаль-Шамса. Тогда погибли 12 детей, еще 30 человек пострадали.

После атаки Бейрута 30 июля NNA сообщает о смерти женщины и травмировании почти 70 человек. Большинство — жители атакованного пригорода столицы.

Ранее сообщалось, что в центре Израиля открыли бомбоубежища.