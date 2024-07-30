Maariv: в центре Израиля открыли бомбоубежища

В центральной части Израиля для граждан открыли бомбоубежища во вторник, 30 июля. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на местное новостное издание Maariv.

Это является ничем иным как опасением властей из-за возможного ответного удара со стороны шиитского ливанского движения «Хезболлах» на авиаудар со стороны Цахал. Ранее сообщалось, что во вторник, 30 июля, израильские ракеты упали у госпиталя Бахман, в результате атаки два человека погибли, десять пострадали. Но основная цель удара так и не была достигнута.

Напомним, что, по предварительной версии, целью израильского авиаудара стал командир ливанского шиитского движения «Хезболлах» Фуад Шукер. Подробнее в материале.