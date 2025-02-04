МИД РФ: Украина способна на самые циничные шаги в отношении Белоруссии

На фоне успешного продвижения ВС РФ украинские власти способны пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии, заявил в интервью ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В текущей ситуации Москва очень внимательно следит за риторикой киевских властей и активностью ВСУ на границе с Белоруссией, поэтому знает о провокациях.

30 января председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что в течение всего 2024 года в приграничной зоне с республикой шли работы по строительству украинских укреплений.

Кроме того, отметил он, в прошлом году со стороны Украины была зафиксирована 41 провокация, в том числе 17 случаев нарушения воздушного пространства Белоруссии БПЛА.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости второй АЭС в стране.