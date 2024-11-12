Глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев прокомментировал итоги голосования по резолюции России о борьбе с нацизмом и расизмом.

Он сказал, что заявления Запада в комитете Генеральной Ассамблеи не соответствуют его делам.

Лукьянцев отметил, что действия западных стран приводят только к росту ксенофобии и усилению расовой дискриминации. Это подтверждают результаты голосования представленной РФ резолюции.

Слова Лукьянова передает ТАСС.

Дипломант раскритиковал позиции Германии, Италии и Японии, которые поддержали смягчающие осуждение нацизма поправки.

Страны, проголосовавшие против предложенной Россией резолюции, наглядно продемонстрировали расхождение между заявлениями о правах человека и действиями.

Ранее сообщалось о том, что комитет ГА ООН принял резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом.