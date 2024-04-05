МИД РФ: Вашингтон и Брюссель убеждают Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ

Руководства Соединенных Штатов и Евросоюза пытаются добиться выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС. Соответствующее заявление сделали представители МИД России в опубликованном на официальном сайте заявлении.

Как заявили дипломаты, российскому ведомству известно о том, что американское и европейское правительства добиваются выхода Армении из состава союзов, а вместе с тем, и вывода военной базы и пограничников РФ. По словам представителей МИД, добиться такого результата Вашингтон и Брюссель пытаются при помощи «эфемерных обещаний».

В связи с этим, представители ведомства напомнили о том, что объемы грантовой поддержки Евросоюза не сравнятся с многомиллиардными выгодами, получаемыми Арменией благодаря взаимодействию с российской стороной в рамках ЕАЭС и СНГ.

Ранее политолог Карасев указал на то, что в НАТО проговорились об использовании Украины.