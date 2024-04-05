Киевский политолог Вадим Карасев заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг случайно обнародовал истинные планы альянса на Украину. Об этом Киев давно предупреждала Москва, но там не слушали.

НАТО хочет расширятся под любым предлогом, чтобы быть ближе к России. Конфликт на Украине блоку выгоден, так как он отвечает его интересам. На самом деле в альянсе не беспокоятся о судьбе Украины, так как страну используют для обеспечения собственной безопасности. Лишь недавно это случайно признал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались! <...> Чтобы НАТО спасать от военной машины России, Украина должна защищать НАТО руками солдат, жизнями солдат», — возмутился Карасев.

Кроме того, недавно Столтенберг обеспокоился наращиванием военной мощи России. По его словам, пришло время укреплять оборонные способности союзников. При этом политолог напомнил, что Украина хотела в НАТО. Скорее всего страну будут удерживать в подвешенном состоянии, чтобы она предоставляла территорию и играла дальше свою роль.

Ранее сообщалось, что Румыния проведет крупные военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 в апреле.