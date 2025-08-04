МИД РФ выразил протест Германии из-за слов посла о Курилах

МИД РФ заявил решительный протест посольству Германии после заявлений посла ФРГ в Японии, поставивших под сомнение суверенитет России над южными Курильскими островами. В Москве назвали такие высказывания неприемлемыми. Об этом сообщает ТАСС.

Российский МИД резко отреагировал на слова посла Германии в Японии Петры Зигмунд, которая, по мнению Москвы, поставила под вопрос суверенитет РФ над южными Курилами. 4 августа германскому посольству был заявлен протест, заявления дипломата были названы кощунственными и неприемлемыми.

В ведомстве подчеркнули, что принадлежность Курильских островов России закреплена итогами Второй мировой войны и международными договоренностями. Любые попытки оспорить этот статус расцениваются как посягательство на территориальную целостность страны.

Особую резонансность ситуации придает тот факт, что скандал разразился в год 80-летия Победы над нацизмом. В Москве напомнили, что поддержка территориальных претензий Японии выглядит особенно цинично на фоне исторической памяти о войне.

Ранее в Берлине прошла демонстрация в поддержку мира.