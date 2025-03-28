Российский МИД вызвал заместителя главы канадской дипломатической миссии в Москве Брайана Эбеля чтобы выразить протест в связи с русофобскими высказываниями посла Канады в РФ Сары Тейлор.

Недовольство вызвали комментарии Сары Тейлор, сделанные после возложения цветов к монументу «Родина-мать» в Санкт-Петербурге. Представителю Канады заявили о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в сочетании с «пактом Молотова — Риббентропа» и Ялтинской конференцией, что было отмечено в заявлении, размещенном на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что подобная интерпретация является оскорбительной для российского народа и памяти жертв блокады и представляет собой попытку оправдать преступления нацистской Германии и исказить исторические события.

Заявление Сары Тейлор выглядит особенно неуместным в преддверии 80-летия Победы, в которую свой вклад внесла и Канада как участник антигитлеровской коалиции.

МИД напомнил, что в прошлом году канадские политики приветствовали ветерана дивизии СС «Галичина» и Оттава поддерживает неонацистский режим в Киеве.

Канадской стороне указали на недопустимость попыток пересмотра истории в политических целях, оправдывая злодеяния нацистов и их последователей на Украине.

Послу Канады рекомендовано помнить о сотрудничестве стран во время войны, которое долгое время являлось основой двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Канады сбежала в Россию ради спасения детей.