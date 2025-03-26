Многодетная семья сбежала из Канады в Россию

Многодетная семья бежала из Канады в Хорватию, чтобы уберечь детей от нетрадиционных ценностей и пропаганды, но полностью в итоге осела именно в России. Историю иностранцев передает RT.

У Стевимира и Каролины семеро детей в возрасте от 1,5 года до 16 лет. Так как семья православная, они не принимали нетрадиционные ценности*, навязываемые в Канаде. Из-за пропаганды ЛГБТ* паре приходилось обучать детей дома.

Семья считала, что переезд в Хорватию решит проблему. Однако там проблемы повторились, а к этому добавились странные правила. Например, пару заставляли сделать прививки от коронавируса всем детям, причем инъекции были только американского производства. При заболевании детей Каролине и Стевимиру грозили бы грозили крупные штрафы. По этой причине их снова пришлось перевести на домашнее обучение, причем всех семерых.

«Нам сказали, что если мы будем против, то у нас отнимут детей и даже могут посадить в тюрьму», — рассказал Стевимир.

26 марта многодетная семья переехала в Россию. Их поддержали единомышленники и правительство Псковской области, которое помогло обустроиться в санатории. Глава семьи ищет работу в IT-сфере.

Ранее сообщалось, что мечтающая о красивой жизни в США россиянка бросила сына в мексиканском отеле.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ