В ходе программы «Большая игра» на Первом канале Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что перемирие, инициированное президентом США Дональдом Трампом, было нарушено киевским режимом.

При этом в беседе с журналистом Дмитрием Саймсом российский дипломат задалась вопросом, как Вашингтон намерен теперь со всем этим справляться. Захарова назвала Зеленского и его режим преступным «террористическим отребьем».

«Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала Захарова.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к осторожности в оценках возможного 30-дневного перемирия на Украине.