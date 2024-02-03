МИД России обвинило США в нарушении международного права из-за ударов по Сирии и Ираку

Америка нанесла авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ситуации.

По словам дипломата, США в очередной раз продемонстрировали свою агрессивную политику и неспособность решать все путем переговоров. Показательные удары по Сирии и Ираку, как отметила Захарова, являются нарушением международного права. Россия намерена жаловаться в Совбез ООН из-за акта агрессии.

«Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», — сообщается на сайте МИД.

Также Захарова считает, что ООН не должны упустить из виду и другого участника атаки — Великобританию. Ответ страна должна понести за содействие Вашингтону. По словам представителя МИД РФ, США лишь обостряют ситуацию на Ближнем Востоке. Бездействие в данном случае только развяжет руки американцам, которые постоянно остаются безнаказанными.

«Крупнейшая с 2003 года авиационная операция США в регионе, подаваемая Джо Байденом как «акт возмездия» за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по американской базе в Иордании, не имеет оправданий», — заключила Захарова.

Напомним, что американская авиация нанесла удары по проиранским формированиями в Ираке и Сирии в ответ на удар беспилотника по базе в Иордании. Последнее случилось 28 января. В результате погибли три американских военных. Однако последняя авиационная операция Вашингтона затронула не только военные объекты и вооруженные формирования, но и мирных жителей.

Ранее сообщалось, что на базе США в Сирии начался крупный пожар.