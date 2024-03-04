Литва присоединится к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните подтвердила в телефонном разговоре с чешским коллегой Петром Фиалой, что республика хочет помочь Украине закупкой снарядов. Изначально с такой инициативой выступили в Чехии.

«Это очень важная инициатива, особенно с учетом того, что поставка боеприпасов Украине замедлилась. Литва поддерживает все форматы помощи Украине. Так будет и на этот раз», — заявила Шимоните.

17 февраля Чехия выступила за поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Такое заявление сделал чешский лидер во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Прага нашла способ организовать очередную военную помощь для ВСУ в третьих странах. Судя по всему, в Литве положительно оценили эту идею и намерены помочь в ее реализации.

Ранее сообщалось, что в США заявили о возможной эвакуации Зеленского. Всему виной поражения на линиях соприкосновения.