МИД России предостерег Молдавию от силового решения вопроса с Приднестровьем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заверения властей Молдавии о намерении мирно урегулировать приднестровский вопрос не внушают доверия. Об этом говорится в ответе главы ведомства на вопрос, заданный к предстоящей пресс-конференции.

По его словам, Москва будет вынуждена адекватно реагировать на любые провокации со стороны Кишинева, защищая своих граждан и миротворцев.

«В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса», — отметил Лавров.

Параллельно с политической напряженностью ситуация в Приднестровье обостряется и энергетическая ситуация. Глава республики Вадим Красносельский ранее заявил, что запасы газа истощатся уже через два дня, а уголь, необходимый для генерации электроэнергии, может закончиться к середине февраля.

В условиях газовой блокады, возникшей на фоне долгов Кишинева перед «Газпромом», Приднестровье оказалось без надежных источников энергии. Молдавская ГРЭС была вынуждена перейти на угольную генерацию, из-за чего в стране начались веерные отключения электричества. В результате этого многих жителей многоквартирных домов оставили без отопления и горячей воды, а температура в помещениях зачастую опускается ниже нуля.

Россия ранее предложила оказать гуманитарную помощь в виде поставок газа, однако президент Молдавии Майя Санду назвала эти инициативы незаконными.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алена Аршинова заявила, что жители Молдавии замерзнут из-за политики Майи Санду по отношению к российскому газу.