МИД России прокомментировал возможность обмена территориями с Украиной

Когда кто-то предлагает России обменяться с Украиной некоторыми территориями при заключении мира, то ему стоит помнить о положениях Конституции РФ. Такое заявление сделал Алексей Фадеев, заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привела «Лента.ру».

Дипломат прокомментировал все те предположения, которые высказывают СМИ по поводу обмена территориями между Россией и Украиной при заключении мирного соглашения.

«Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — указал он.

Ранее в МИД заявили, что глава этого ведомства Сергей Лавров посетит переговоры с американскими коллегами, которые пройдут на Аляске. Встреча станет частью серии дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном, направленных на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений.