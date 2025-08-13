МИД России прокомментировал возможность обмена территориями с Украиной
МИД: делегация РФ на Аляске будет действовать согласно национальным интересам
Фото: [pxhere.com]
Когда кто-то предлагает России обменяться с Украиной некоторыми территориями при заключении мира, то ему стоит помнить о положениях Конституции РФ. Такое заявление сделал Алексей Фадеев, заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привела «Лента.ру».
Дипломат прокомментировал все те предположения, которые высказывают СМИ по поводу обмена территориями между Россией и Украиной при заключении мирного соглашения.
«Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — указал он.
Ранее в МИД заявили, что глава этого ведомства Сергей Лавров посетит переговоры с американскими коллегами, которые пройдут на Аляске. Встреча станет частью серии дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном, направленных на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений.