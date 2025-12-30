МИД России вызвал временных поверенных стран Прибалтики и вручил ноту протеста

Российский МИД 30 декабря выразил протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии в связи с установлением правил, регулирующих функционирование российских посольств в прибалтийских государствах. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что новые требования значительно усложнят деятельность российских посольств и грубо нарушат положения статьи 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой в 1961 году. Кроме того, дискриминационный характер этих мер противоречит пункту 1 статьи 47 указанной конвенции.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», – отмечается в заявлении.

Москва заявляет о готовности принять необходимые меры в ответ на сложившуюся ситуацию.

Ранее глава МИД Эстонии заявил о готовности открыть огонь по «зеленым человечкам» прямо на границе.