«Зеленые человечки»: глава МИД Эстонии пообещал расстрелять нарушителей на границе

Под этим термином в политическом лексиконе понимают вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков. Цахкна подчеркнул, что для его страны в таком сценарии не будет места для дискуссий — ответ последует немедленно и будет предельно жестким. Он отметил, что Эстония постоянно отслеживает обстановку на рубежах, особенно в районе города Нарва, который непосредственно граничит с Россией.

Подобная риторика указывает на серьезную озабоченность эстонских властей гипотетическими сценариями гибридных провокаций.

