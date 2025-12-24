«Зеленые человечки»: глава МИД Эстонии пообещал расстрелять нарушителей на границе
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сделал резкое заявление, пообещав открыть огонь по так называемым зеленым человечкам в случае нарушения границы. Об этом сообщает o2.pl.
Под этим термином в политическом лексиконе понимают вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков. Цахкна подчеркнул, что для его страны в таком сценарии не будет места для дискуссий — ответ последует немедленно и будет предельно жестким. Он отметил, что Эстония постоянно отслеживает обстановку на рубежах, особенно в районе города Нарва, который непосредственно граничит с Россией.
Подобная риторика указывает на серьезную озабоченность эстонских властей гипотетическими сценариями гибридных провокаций.
