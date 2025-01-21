МИД России заявил о прекращения действия меморандума о японских центрах содействия реформам

Министерство иностранных дел предупредило власти Японии, что меморандум о японских центрах содействия реформам в России прекратил свое действие. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от внешнеполитического ведомства.

«МИД уведомил японскую сторону о прекращении применения меморандума о деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам», — указали дипломаты журналистам.

Прекращение произошло из-за того, что меморандум перестал быть актуальным. Считалось, что его действие будет способствовать налаживанию отношений между двумя странами, в том числе в сфере культуры и экономики. В то же время Токио проводит политику, которая противоречит положениям этого документа.

Ранее глава МИД Лавров оценил первые заявления Трампа по поводу внешней политики. По его мнению, смена президента не повлияла на позицию США. Они все так же стремятся быть сильнее любого своего конкурента. Это традиционно для Соединенных Штатов.