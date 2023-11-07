МИД: Россия с 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ
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Российская Федерация больше не является участником Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявило Министерство иностранных дел РФ.
В МИД пояснили, что процедура выхода России из ДОВСЕ окончательно завершена с 7 ноября.
«Москва в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ», - цитирует РИА Новости заявление МИД РФ.
Ранее депутаты Госдумы объяснили, почему денонсировали ДОВСЕ.