МИД: Россия закрыла въезд в страну всем официальным лицам Молдавии

Официальным лицам Республики Молдова отныне закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел РФ.

Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, данная мера в отношении высшего молдавского руководства является ассиметричным ответом на ряд недружественных действий со стороны данной страны.

«Системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны Кишинева продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера», — приводится в публикации МИД РФ.

В здание МИД на Смоленской площади в Москве был вызван посол Молдовы в РФ, которому было сообщено о вводимых в отношении молдавского руководства мерах, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.