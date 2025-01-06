МИД Турции заявил о готовности принять переговоры по украинскому конфликту

В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили о готовности принять переговоры по украинскому конфликту в рамках тех форматов и параметров, которые согласованы сторонами. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что в целом Анкара не предоставляла никакого определенного плана.

В МИД Турции также добавили, что в рамках дипломатических отношений нужны подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. Так, с самого начала конфликта в ходе стамбульских переговоров удалось почти достигнуть мира. Таким образом, в конфликте, который длится уже не один год, следует открыть пространство для дипломатии.

Отмечается, что Анкара всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры.

Ранее сообщалось, что Турция выступила за немедленное прекращение огня на Украине.