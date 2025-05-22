МИД: украинцы выберут нового лидера для подписания меморандума с Россией
Дипломат Мусихин: Зеленский не сможет подписать меморандум с Россией
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Граждане Украины должны будут выбрать новое руководство, которое подпишет меморандум с Россией, так как Владимир Зеленский для этого не подходит, заявил в интервью ТАСС директор правового департамента Министерства иностранных дел РФ Максим Мусихин.
Он пояснил, что с юридической точки зрения глава парламента может не подойти на эту роль.
А при подписании документа лицом, который уже утратил как внешнюю, так и внутреннюю легитимность, могут возникнуть проблемы.
Необходимо также будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом, добавил Мусихин.
Ранее сообщалось о том, что Украине придется принять условия для безоговорочной капитуляции.