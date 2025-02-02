Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство в связи с тем, что российское интернет-издание «Медуза»* использует в своих рекламных целях страдания украинцев. МИД Украины потребовал от «Медузы»* принести извинения за это. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Украинская активистка в Берлине обратила внимание на рекламный ролик, в котором были использованы кадры военных действий и похорон.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительное осуждение использования изображений пострадавших украинцев в конфликте в рекламе российского медиа. Это было названо абсолютным позором, а использование этих изображений для вызова сочувствия к россиянам — неприемлемым.

МИД потребовал удалить рекламный контент и принести извинения.

В «Медузе»* произошедший инцидент с рекламным роликом официально пока никак не прокомментировали.

Рнее сообщалось, что Бывший глава МИД Украины Кулеба нашел работу в США

* — признана в РФ нежелательной организацией и СМИ-иноагентом