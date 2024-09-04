СМИ: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после своего ухода, вероятно, станет послом в Брюсселе, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство «РБК-Украина».
«Главу МИД Дмитрия Кулебу, который написал заявление об увольнении, вскоре может уволить Верховная рада. Ему могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за рубежом. В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург», — говорится в сообщении.
Согласно информации источника, ранее обсуждалась возможность объединения вышеупомянутых посольств в целях оптимизации.
«Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО, это направление надо будет серьезно усилить», — добавил источник.
Недавно Владимир Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму.
Оставили свои посты также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Заявление об отставке подала и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины подал заявление об отставке.