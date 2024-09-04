СМИ: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе

«Главу МИД Дмитрия Кулебу, который написал заявление об увольнении, вскоре может уволить Верховная рада. Ему могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за рубежом. В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург», — говорится в сообщении.