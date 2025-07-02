На Западе заявили о кризисе на фронте у Киева и потере влияния на переговорах
RS: инициатива по мирному урегулированию находится у Москвы из-за провала Киева
Фото: [kremlin.ru]
Неудачи украинской армии в зоне боевых действий и ослабление помощи со стороны США привели к тому, что ключевую роль в мирном процессе теперь играет президент России Владимир Путин, передает издание Responsible Statecraft.
В статье подчеркивается, что украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезным дефицитом военной техники. Автор предполагает, что дальнейшее ведение боевых действий вряд ли позволит Киеву улучшить свои позиции как на передовой, так и за столом переговоров.
Ранее сообщалось, что американцы приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину.