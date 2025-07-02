Неудачи украинской армии в зоне боевых действий и ослабление помощи со стороны США привели к тому, что ключевую роль в мирном процессе теперь играет президент России Владимир Путин, передает издание Responsible Statecraft.

В статье подчеркивается, что украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезным дефицитом военной техники. Автор предполагает, что дальнейшее ведение боевых действий вряд ли позволит Киеву улучшить свои позиции как на передовой, так и за столом переговоров.

Ранее сообщалось, что американцы приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину.