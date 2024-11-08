Заместитель посла Канады был приглашен в Министерство иностранных дел России, где ему была передана официальная нота, касающаяся ложных обвинений о якобы готовящихся «российских диверсиях» против государств НАТО. Об этом сообщил сайт российского внешнеполитического ведомства.

8 ноября заместитель главы канадской дипломатики в Москве был вызван в МИД России и получил официальное уведомление о выдвинутых обвинениях, касающихся предполагаемых «российских диверсий» против НАТО, включая рассылку взрывчатых веществ по почте, в том числе и в Канаду.

В уведомлении также указывалось, что подобные заявления являются частью скоординированной пропаганды, инициированной США и их союзниками в контексте разжигания гибридной войны против России и поставок современного оружия режиму в Киеве.

Участие канадских наемников в конфликтах на стороне Киева с одобрения правительства Джастина Трюдо может свидетельствовать о возможной подготовке серьёзной антироссийской провокации.

В сообщении подчеркивается, что ответственность за такую провокацию, если она произойдет, ляжет на страны, включая Канаду, которые заранее выдвигают недопустимые обвинения в адрес России.

Ранее сообщалось, что Канада и страны Северной Европы хотят объединиться против России.