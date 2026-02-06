Мигрантов в России обяжут ежегодно сдавать анализы на ВИЧ и наркотики

Комитет Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект об ужесточении правил медицинского освидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в Россию на длительный срок. Соответствующий документ опубликован в государственной информационной системе.

Согласно новому законопроекту, мигранты, планирующие находиться в России более 90 дней, будут обязаны проходить углубленный медосмотр.

Главным нововведением станет обязательное тестирование на ВИЧ и на наличие в крови наркотических веществ. Сдавать анализы нужно в течение первого месяца после въезда, а затем проходить повторную процедуру каждый год.

За несоблюдение этих требований законопроект предусматривает санкции. Нарушителям грозит административный штраф в размере от 25 до 50 тыс. руб. или депортация по решению суда. Использование поддельных медицинских справок будет квалифицировано как уголовное преступление, максимальное наказание за которое может достигать четырех лет лишения свободы.

Законопроект возлагает серьезные обязанности и на медицинские организации. Клиники будут обязаны в автоматическом режиме сообщать в Главное управление по вопросам миграции МВД России и в Роспотребнадзор о выявлении у мигрантов опасных заболеваний. За нарушение установленного порядка проведения медосмотра медучреждениям будут грозить штрафы до 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что мигранты с сомнительным образованием начали работать в российских поликлиниках.