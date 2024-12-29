Михаил Кавелашвили стал официальным президентом Грузии

В Тбилиси состоялась официальная церемония инаугурации президента Грузии. Об этом сообщило РИА Новости.

В столице Грузии прошла церемония инаугурации нового президента. Михаил Кавелашвили прочитал слова торжественной клятвы, после чего был исполнен национальный гимн. Все мероприятие проходило в здании парламента страны, оно заняло порядка 40 минут.

До этого уже сообщалось, что предшественница Кавелашвили Саломе Зурабишвили согласилась покинуть резиденцию главы страны. Она заявила, что уходит из президентского дворца и забирает с собой флаг Грузии и легитимность. Церемонию инаугурации Кавелашвили экс-президент назвала пародией.