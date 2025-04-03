Михаил Мишустин утвердил нового руководителя Ространснадзора

Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, своим распоряжением назначил Виктора Гулина временно исполняющим обязанности руководителя Ространснадзора. Информация об этом поступила от пресс-службы правительства. Прежний глава Федеральной службы по надзору в транспортной сфере, Виктор Басаргин, был освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на заслуженный отдых, согласно правительственному указу.

До настоящего назначения, начиная с 2019 года, Виктор Гулин являлся заместителем руководителя Ространснадзора. Его общий стаж работы в данном ведомстве составляет около 17 лет, на протяжении которых он занимал различные позиции.

Виктор Басаргин возглавлял Федеральную службу с февраля 2017 года, придя на смену Евгению Дитриху, который в настоящее время занимает пост генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании. До этого назначения он занимал должность губернатора Пермского края в период с 2012 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Ирина Тарасова назначена новым главой Российского экологического оператора.