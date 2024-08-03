В материале говорится о том, что первым на данную «удочку» может попасться Зеленский. Журналисты призвали украинского лидера осознать тот факт, что слова о поддержке являются для Вашингтона лишь предвыборным вложением. Авторы также подчеркнули, что в данный момент победителем на поле боя является РФ, арсенал вооружения и техники у которой, возрастает с каждым днем.

Отмечается также, что в текущий момент Армия России уничтожает американские системы Patriot на территории Украины «одну за другой». Согласно прогнозу журналистов, та же судьба ждет и истребители F-16.

Ранее Трамп похвалил РФ за феноменальную сделку по обмену заключенными с Соединенными Штатами.