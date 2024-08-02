По мнению экс-президента США Дональда Трампа, власти России провели феноменальную сделку по обмену заключенными со странами Запада. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Во время диалога он также сказал, что не собирается высказывать критику в адрес Белого дома, так как все закончилось хорошо и граждане США оказались дома. В американских СМИ тиражируется неофициальная информация, согласно которой прошедшая сделка представляла интерес для администрации действующего президента Джо Байдена и была нужна для увеличения шансов на победу Демократической партии на грядущих выборах главы государства.

В четверг, 1 августа, Россия и страны Запады обменялись в Турции заключенными. В этом событии приняли участие 26 человек, отбывавших наказание в США, Германии, Польше, Словении, Норвегии и Белоруссии. После завершения обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден был отстранен от выборов в результате переворота несмотря на одержанный во время праймериз триумф.