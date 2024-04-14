Минэнерго Украины сообщило о повреждении подстанции в Одессе

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении высоковольтной подстанции под Одессой. Об этом ведомство сообщило в мессенджере.

Отмечается, что пожары, возникшие в результате ночных ударов со стороны ВС РФ, потушили сотрудники чрезвычайных служб. Без электричества остались порядка семи тысяч жителей в четырех населенных пунктах.

Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, эти удары не направлены против мирных жителей. Цель этих атак — снижение военного потенциала ВСУ.

Ежедневно украинские СМИ публикуют информацию о ночных ударах со стороны российской армии, а также о работе воздушной тревоги в разных областях Украины. Регулярно сообщается о повреждении инфраструктурных объектов.

Ранее мы сообщали, что число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до 16 человек. 12 апреля ВСУ ударили по городу.