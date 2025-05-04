Минфин Сербии: Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву 9 Мая

Глава Сербии Александр Вучич, как и обещал, посетит Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии глава Минфина страны Синиша Мали.

Ранее президент Сербии Александр Вучич был вынужден прервать свой визит в Соединённые Штаты Америки из-за ухудшения самочувствия. Он вернулся в Сербию.

Во второй половине дня в субботу, 3 мая, Вучич покинул Военно-медицинскую академию в Белграде и сообщил министру финансов, что его самочувствие улучшилось.

По информации, предоставленной Мали, после прибытия сербской делегации во главе с Александром Вучичем из Соединённых Штатов Америки, в СМИ появились различные версии. Одни утверждают, что Вучич намеренно избегал встречи с президентом США Дональдом Трампом, другие же считают, что это было лишь предлогом для того, чтобы не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Единственное, что могу сказать, — зная его, с учетом того, что он держит слово, что будет там (в Москве — прим. ред.), то он свое слово сдержит. Но я в данный момент этого не могу сказать», — заявил Мали.

Он сообщил, что в ближайшие дни, когда состояние здоровья президента Сербии позволит, он обратится к народу. Врачи рекомендовали президенту Сербии соблюдать постельный режим и не перенапрягаться.

В ответ на это представители администрации президента Сербии пока не предоставили официальной информации по этому вопросу.

Ранее врач раскрыл причину госпитализации президента Сербии Вучича в США, из-за чего тот не сможет побывать на Параде Победы в Москве 9 мая.