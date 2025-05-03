Врач раскрыл причину госпитализации президента Сербии в США

Доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии в Белграде заявил, что сербского лидера действительно госпитализировали в США. Причиной врач назвал высокое давление, пишет РИА Новости.

Врач оценил состояние Вучича как стабильное и удовлетворительное: его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам Динчича, во время поездки в США сербский глава ощутил серьезное недомогание, включая острую боль в груди.

«Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение», — отметил врач.

Напомним, что Александру Вучичу 55 лет. По словам его лечащего врача, проблемы с давлением у президента начались еще 10 лет назад.

Как только сербский лидер пойдет на поправку, вероятно, он продолжит рабочую поездку. Пока он успел пообщаться с рядом конгрессменов и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Вучич также отмечал, что рассчитывает на встречу с Трампом.

Ранее сообщалось, что президент Сербии предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде.