Минфин США хочет ограничить финансовые потоки ХАМАС

Американский Минфин в данный момент ищет возможность, как ограничить финансовые потоки ХАМАС. Об этом пишет Bloomberg 26 октября.

По данным издания, которому в интервью сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен, США собираются найти возможность ограничить те финансовые потоки, которые поступают представителям движения ХАМАС. На данный момент конкретные санкции не введены.

Йеллен напомнила, что Штаты лишь за последний год предприняли множество попыток введения ограничений средств ХАМАС, и сейчас данная работа продолжается.

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