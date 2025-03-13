Минфин США пригрозил РФ максимальными санкциями

Россию ждут максимальные санкции в случае отказа от урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью CNBC заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что существующие антироссийские санкции при администрации президента Джо Байдена можно оценить на уровне тройки по шкале от 1 до 10. Однако ближе к завершению срока его президентства, подчеркнул глава ведомства, меры были ужесточены до шестерки.

«Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до десятки, — сказал Бессент.

По его словам, одной из причин, препятствующих введению наиболее жестких санкций при Байдене, стало опасение роста цен на энергоресурсы в США.

Тем не менее, как ранее заявлял действующий президент США Дональд Трамп, позиция Белого дома по отношению к Москве заключается в том, что он не хочет накладывать новые санкции, отдавая приоритет урегулированию кризиса на Украине.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на будущих переговорах с РФ обсудят санкции против нее и заморозку активов.